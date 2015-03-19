香港个股：东亚银行向三井住友配售66亿港元股份，早盘盘中涨逾1%

路透香港3月19日 - 刚被指定为香港系统性重要银行的东亚银行 随即落实向日本三井住友银行配售新股，筹资约66亿港元，交易令后者跃升至东亚的单一最大股东。

东亚周四早盘盘中升逾1%，与大市恒生指数 基本同步。

东亚周三晚间的声明称，同意向三井住友配售2.226亿股股份，配售价为每股29.5576港元，较周三收市价29.4港元有0.54%溢价。集资总额约65.8亿港元，将用于扩充一般营运资金以及供未来扩充业务之用。

根据双方的投资协议，三井住友对东亚的持股量不可超过19.9%。三井住友银行为三井住友金融集团 旗下分支。

此次交易令原本为东亚第三大股东的三井住友跃升至最大股东，持股比例由9.68%增至17.5%。原最大股东西班牙银行Caixa Bank 及原第二大股东国浩集团 所持约18%及15%的股权将被摊薄。

东亚早于去年9月已预告此次配股计划，至今年2月国际知名对冲基金Elliott Capital以股东身份入禀香港法院要求东亚公开配股文件，并质疑配股需要及行为的正当性。东亚主席李国宝当时公开回应指，该股东的行动是错误的，并相信事件不影响配股行动。

东亚在声明中重申，董事认为认购是该行扩阔资本基础并加强资本实力，从而有效地支持本行各项业务发展活动的良机。

“董事认为，认购协议和投资协议的条款属公平合理，且符合整体股东的利益。”该行并称。

东亚是香港最大的独立本地银行。本周初金融管理局（HKMA）按照《巴塞尔协定三》而指定五间银行为具本地系统重要性认可机构，东亚榜上有名，并须与香港上海汇丰银行、渣打香港、中银香港 以及恒生 符合更严格的资本要求。

东亚早盘初段一度涨1.19%，香港时间10:18，升1.02%，报29.7港元。（完）

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