香港个股：东亚银行向三井住友配售66亿港元股份，早盘盘中涨逾1%

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透香港3月19日 - 刚被指定为香港系统性重要银行的东亚银行 随即落实向日本三井住友银行配售新股，筹资约66亿港元，交易令后者跃升至东亚的单一最大股东。
东亚周四早盘盘中升逾1%，与大市恒生指数 基本同步。
东亚周三晚间的声明称，同意向三井住友配售2.226亿股股份，配售价为每股29.5576港元，较周三收市价29.4港元有0.54%溢价。集资总额约65.8亿港元，将用于扩充一般营运资金以及供未来扩充业务之用。
根据双方的投资协议，三井住友对东亚的持股量不可超过19.9%。三井住友银行为三井住友金融集团 旗下分支。
此次交易令原本为东亚第三大股东的三井住友跃升至最大股东，持股比例由9.68%增至17.5%。原最大股东西班牙银行Caixa Bank 及原第二大股东国浩集团 所持约18%及15%的股权将被摊薄。
东亚早于去年9月已预告此次配股计划，至今年2月国际知名对冲基金Elliott Capital以股东身份入禀香港法院要求东亚公开配股文件，并质疑配股需要及行为的正当性。东亚主席李国宝当时公开回应指，该股东的行动是错误的，并相信事件不影响配股行动。
东亚在声明中重申，董事认为认购是该行扩阔资本基础并加强资本实力，从而有效地支持本行各项业务发展活动的良机。
“董事认为，认购协议和投资协议的条款属公平合理，且符合整体股东的利益。”该行并称。
东亚是香港最大的独立本地银行。本周初金融管理局（HKMA）按照《巴塞尔协定三》而指定五间银行为具本地系统重要性认可机构，东亚榜上有名，并须与香港上海汇丰银行、渣打香港、中银香港 以及恒生 符合更严格的资本要求。
东亚早盘初段一度涨1.19%，香港时间10:18，升1.02%，报29.7港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
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