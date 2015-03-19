中国财政：周五起对地方盘活财政存量资金专项检查，为期一个月--财政部

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透北京3月19日 - 为提高财政资金使用效率，中国财政部周四发布通知，自周五（20日）起开展为期一个月的对地方盘活财政存量资金有关情况的专项检查。财政部监督检查局重点对西藏、新疆生产建设兵团以及存量资金较大、问题较多的地区进行现场督导。
财政部网站新闻稿称，重点检查地方各部门各单位未严格落实国务院规定，预算执行进度缓慢、盘活财政存量资金不力等问题。检查对象包括各省（区、市）、地（市、州），覆盖面达到100%。各级次检查中，可根据实际情况，延伸检查有关资金管理使用部门和单位，至少应延伸检查四个。
检查内容包括：一般公共预算结转结余资金清理情况，重点检查一般公共预算结转结余资金（含从2015年起由政府性基金预算转列一般公共预算的结转结余资金）清理情况。
政府性基金预算结转资金清理情况。重点检查政府性基金预算结转资金应调入而未调入一般公共预算统筹使用情况。调入的基金是否按规定补充预算稳定调节基金问题，以及2014年底政府性基金结转资金规模是否超过该项基金当年收入的30%问题。
转移支付结转结余资金管理情况。重点检查2012年及以前年度上级财政专项转移支付结转结余资金交回、收回情况；2013年以来的专项转移支付结转资金使用时用途调整情况。专项转移支付结转结余资金交回、收回及用途调整情况是否按规定汇总报送上级财政部门和业务主管部门备案等问题。
部门预算结转结余资金管理情况。重点检查各部门、各单位结转资金执行进度情况，2012年及以前年度项目结转资金（包括基建资金和非基建资金）是否按规定由同级财政收回统筹使用，收回统筹使用的资金是否按规定进行会计核算等问题。
预算周转金、预算稳定调节基金管理情况。重点检查预算周转金设置情况，以及调入预算稳定调节基金金额。是否存在超过法定额度设置预算周转金，是否按规定控制预算稳定调节基金规模等。
其他情况。包括收入缴库管理情况、偿债准备金管理情况等。重点检查是否存在截留、占用、挪用或者拖欠应当上缴国库的预算收入，是否将所有政府收入和支出列入预算，是否存在虚列收入和支出问题。是否违反规定自2015年1月1日起新设各种形式的偿债准备金，原已设立的各类偿债准备金是否按规定纳入预算管理及其使用情况。是否按要求制定盘活各项财政存量资金管理办法等。
通知要求对查出的违法违规问题进行严肃处理，违纪违规资金按照资金下拨渠道予以收回。
财政部此前曾发布关于推进地方盘活存量资金有关事项的通知，明确地方结转两年以上的资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。 （完）
欲浏览通知全文，请点选财政部官网(here) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券