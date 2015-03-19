欧洲政经：希腊财长瓦鲁法基斯的行事方式增加债务谈判难度

路透布鲁塞尔/雅典3月18日 - 欧元区同僚的大致看法是，希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)具煽动性的言辞、不符外交模式的行为及名流照等，使之成为希腊债务问题的一部分，而不是有助于解决问题。

他随意打破欧洲谈话的惯例，已经引起轩然大波，不只是言辞谨慎的财长们感到惊愕，欧元集团内的官僚同样不太习惯。

一些欧盟官员私下谈到“瓦鲁法基斯问题”，指责他过于招摇、前后矛盾、言语轻率，已经摧毁了互信并造成投资人恐慌。

一位欧元区官员特别点出他对德国和其他较具影响力的伙伴国的攻击。该名官员称，“瓦鲁法基斯严重不利于欧元区和希腊之间的关系。”

一名欧盟官员表示，欧盟执委会主席贾克上周对希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)表示，如果要得到成功的结果，瓦鲁法基斯讲话时需要克制一些。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)