香港个股：永达汽车与Uber战略合作，后者合作车主享购车优惠及贷款

路透上海3月19日 - 中国豪华车经销商--中国永达汽车服务控股有限公司 与美国互联网租车公司Uber（优步）达成战略合作，永达将向Uber合作车主提供包括购车优惠及车贷等在内的系列服务。

新闻稿指出，永达成为优步在中国第一家、全国范围内合作的汽车经销合作伙伴。双方已就初步对奥迪和大众 旗下品牌的车辆销售服务达成一致，首期购车金融额度达到数亿元人民币，未来捷豹路虎、宝马 等豪华品牌也将陆续加入。永达还将为优步合作车主提供两亿元的购车贷款。

永达汽车总裁徐悦表示,“我们很高兴与优步签署战略合作，为优步平台上的合作伙伴提供最优惠的购车价格、售后服务、贷款和融资等服务。”

他指出，未来双方还将积极探索、不断加深在新车销售、二手车、汽车金融、售后服务、汽车租赁、互联网应用等领域的合作，拓宽服务领域和功能。

优步上海总经理王晓峰表示，在全球范围内，优步已与多家合作伙伴达成汽车金融和销售方面的合作。在中国，公司很高兴与永达合作，为优步平台上的租车公司提供购车、售后服务、融资贷款等方面的实惠，及多元化解决方案。

Uber（优步）是全球第一家也是覆盖范围最广的即时用车平台，通过专有的移动互联网技术，实现一键叫车，目前，Uber已进入全球55个国家和地区的近300个城市。

在中国，Uber推出的专车服务，与滴滴和快的两家打车软件公司展开竞争，这两家软件公司分别获得中国两大互联网巨头腾讯 和阿里巴巴 的大笔投资，近期这两家公司刚宣布合并。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)