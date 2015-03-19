香港个股：永达汽车与Uber战略合作，后者合作车主享购车优惠及贷款

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透上海3月19日 - 中国豪华车经销商--中国永达汽车服务控股有限公司 与美国互联网租车公司Uber（优步）达成战略合作，永达将向Uber合作车主提供包括购车优惠及车贷等在内的系列服务。
新闻稿指出，永达成为优步在中国第一家、全国范围内合作的汽车经销合作伙伴。双方已就初步对奥迪和大众 旗下品牌的车辆销售服务达成一致，首期购车金融额度达到数亿元人民币，未来捷豹路虎、宝马 等豪华品牌也将陆续加入。永达还将为优步合作车主提供两亿元的购车贷款。
永达汽车总裁徐悦表示,“我们很高兴与优步签署战略合作，为优步平台上的合作伙伴提供最优惠的购车价格、售后服务、贷款和融资等服务。”
他指出，未来双方还将积极探索、不断加深在新车销售、二手车、汽车金融、售后服务、汽车租赁、互联网应用等领域的合作，拓宽服务领域和功能。
优步上海总经理王晓峰表示，在全球范围内，优步已与多家合作伙伴达成汽车金融和销售方面的合作。在中国，公司很高兴与永达合作，为优步平台上的租车公司提供购车、售后服务、融资贷款等方面的实惠，及多元化解决方案。
Uber（优步）是全球第一家也是覆盖范围最广的即时用车平台，通过专有的移动互联网技术，实现一键叫车，目前，Uber已进入全球55个国家和地区的近300个城市。
在中国，Uber推出的专车服务，与滴滴和快的两家打车软件公司展开竞争，这两家软件公司分别获得中国两大互联网巨头腾讯 和阿里巴巴 的大笔投资，近期这两家公司刚宣布合并。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券