港股业绩：中移动去年净利倒退一成符预期，受累＂营改增＂实施

路透香港3月19日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 周四宣布，2014年净利按年下跌一成，连续两年业绩出现倒退，受累＂营改增＂等政策因素及公司在4G网络建设投入增加；但其业绩符合市场预期。

中移动在港股早盘收市后公布，2014年度净利为1,093亿元人民币，比2013年度的1,217亿元减少10.2%。汤森路透SmartEstimate综合分析师平均预测为1,086亿元。

根据路透计算，中移动去年第四季度净利为267亿元，较上年度同期的302亿元低11.6%。

中移动表示，公司去年加快战略转型，全力推进4G发展，推动公司从语音经营为主向流量经营为主的转变，促进了面向移动互联网时代的转型升级，保持了总体业绩平稳发展的良好态势。

受＂营改增＂实施和网间结算标准调整影响，中移动去年的通信服务收入同比跌1.5%，但数据业务增势良好，收入达2,531亿元，按年增22.3%，占通信服务收入比重上升至43.5%。其中无线上网业务收入达到1,539亿元，比上年增长42.2%。

截至去年底，中移动的4G客户超过9,000万，4G客户DOU（平均每月每户数据流量）达到780M。

公布业绩前，中移动早盘收高1.06%，报104.6港元；大盘恒生指数 升1.31%。（完）

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