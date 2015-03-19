英国金融：将监管数字货币交易所，或惠及比特币

路透伦敦3月18日 - 英国周三朝着成为全球比特币中心迈出了一大步，该国政府宣布将首次通过让交易所适用反洗钱规则来监管数字货币。

英国不仅是日交易额高达5万亿(兆)美元的传统货币的交易中心，而且正迅速成为数字货币的交易中心，从而巩固其作为欧洲金融技术之都的地位。

英国财政部在和财政大臣欧思邦(George Osborne)的年度预算报告一同发布的一份报告中称，新监管规则将支持创新，同时防止将数字货币用于犯罪。相关建议将在下届议会之初进行商议。

财政部周三还公布了一项有关数字货币技术的新研究计划，并称将向该领域额外投入1,000万英镑(合1,466万美元)。财政部还称，将与英国标准协会(British Standards Association)一起制定一套消费者保护标准。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)