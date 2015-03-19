更新版 2-中国汇市：人民币即期强劲收升0.54%，美加息推迟令贬值压力缓解

* 人民币收升至逾两个月新高 * 中间价大幅高开至三周高位 * 因美联储6月升息预期降温 * 短期人民币仍有升值惯性 (新增评论和报价) 路透北京3月19日 - 中国人民币兑美元 即期周四大幅收升0.54%至逾两个月 高位，中间价大幅高开近百点创三周新高，并为连续第三天走升。市场人士称，对美联储6 月加息的预期降温，人民币或借此波升值惯性向中间价靠拢。长端美元/人民币掉期升水持 续回落，也显示人民币阶段性贬值压力趋缓。 但他们认为，难言国际美元 就此转入下行通道。因美联储今年升息仍是大概率事 件，市场关注点将由何时升息转向升息节奏，加之欧元区量化宽松持续，美元指数在真正加 息之前回调幅度将有限。 “没有什么人在买美元，（美元）就拼命跌。”一外资行交易员说。 他表示，此前美元长头太多，回调一些属于正常现象。但美元指数不太可能就此进入转 折点，因美联储加息几乎可以说是板上钉钉，目前价位算是买入美元的较佳位置。 一股份制行交易员指出，不排除监管层推波助澜的作用，很明显中资大行在大量做空美 元，加上之前累积的观望头寸都开始结汇，均助力推升人民币汇价，短期可能更要关注监管 层的方向指引。 美元指数在美联储公布利率决议后急转直下，人民币并非受益于此的个案。欧元兑美元 脱离12年低点，美元兑日圆 近三周来首次跌破120.00日圆；商品货币也大幅走高，澳 元和新西兰元周四守住可观涨幅。 市场对美联储最新利率决议解读为推迟加息时点。光大证券宏观组崔嵘、徐高在研报中 将美联储首次加息时点概率由6月略推后至9月，因其3月会议偏鸽派使得加息预期降温。但 欧央行QE政策的持续，意味着美元指数可能出现的回调幅度有限。在首次加息时点明确前， 美元的回调幅度都将有限。 上述研报亦认为，人民币汇率阶段性贬值压力缓和，长期有待内部经济增长企稳来扭转 风险偏好。未来人民币的贬值预期是否根本扭转在于人民币资产是否能带来风险调整后的正 利差优势。 “美联储在FOMC声明中删除“耐心”措辞，撤销对公众利率将维持在低位的承诺，这将 增强利率的不确定性，6月加息降温，人民币汇率所受冲击或减轻。”华创宏观团队亦指出 。 全球汇市方面，美元周四收复早前的多数失地，此前在美联储会后创下18个月最大单日 跌幅，这次的联储声明在利率问题上的立场要比预期审慎许多。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1961 6.2294 0.54% 中间价 6.1460 6.1556 0.16% 成交额 424亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 1.11% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 251 6.1890 6.2141 2015年来即期升贬值幅度 0.13% 1年期美元/人民币掉期升水 2050 离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日 1年期NDF 6.3705/6.3755 6.3775 CNH即期 6.2123/6.2143 6.223 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹/李文科; 审校 黄凯)