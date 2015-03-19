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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 11:17 BJT

日本股市：从15年高点下滑，美联储声明引发获利了结

日本公债收益率下跌，因之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)在利率方面的立场更加温和，并对美国经济给出了更为谨慎的预估。

日股在过去一个月上涨逾8%，投资者因此获利了结。

在日本公债收益率下跌后，金融股领跌。低利率通常会挤压银行的营收。

银行类股 下跌1.9%，三菱UFJ金融集团 跌2.2%，三井住友金融集团 下挫1.7%。

保险类股 也下跌1.9%。

东证股价指数(TOPIX) 下滑0.5%；JPX-日经400指数 跌0.6%。(完)

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