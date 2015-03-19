路透基点：台湾力晶科技150亿台币三年期贷款获10家银行参贷--TRLPC

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电脑记忆体产品生产商--力晶科技股份有限公司150亿台币(4.74亿美元)三年期贷款案又获10家银行参贷，采取一般银团贷款形式。
加入的参贷银行包括：台湾农业金库、国泰世华银行、中国信托商业银行、安泰商业银行、台湾工业银行、兆丰国际商业银行、大众银行、台中银行、台北富邦银行和元大商业银行。
贷款由两部分组成，贷款A部分和B部分较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)分别加码220基点和225个基点，平均年限为1.6年。
本案最初的牵头行兼簿记行(MLAB)为台湾银行、彰化银行、星展银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行、台湾中小企业银行和台湾合作金库。台湾土地银行担任协调行。
最新贷款项目等额分为两笔分期偿还贷款，融得资金将用于150亿台币未偿贷款的再融资，这些未偿贷款是2013年展期的448亿台币贷款的一部分。
A部分以力晶物业和旗下工厂土地做抵押；B部分以工商设备做抵押。
抵押方案与2013年3月贷款延长操作中的方案相同。当时力晶成功将448亿台币的未偿贷款展期到2015年12月，并再附带进一步展期两年的选项。
最新的再融资将使过去限制力晶资本支出的约定获得放松。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。