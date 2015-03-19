路透基点：台湾力晶科技150亿台币三年期贷款获10家银行参贷--TRLPC

路透香港3月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电脑记忆体产品生产商--力晶科技股份有限公司150亿台币(4.74亿美元)三年期贷款案又获10家银行参贷，采取一般银团贷款形式。

加入的参贷银行包括：台湾农业金库、国泰世华银行、中国信托商业银行、安泰商业银行、台湾工业银行、兆丰国际商业银行、大众银行、台中银行、台北富邦银行和元大商业银行。

贷款由两部分组成，贷款A部分和B部分较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)分别加码220基点和225个基点，平均年限为1.6年。

本案最初的牵头行兼簿记行(MLAB)为台湾银行、彰化银行、星展银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行、台湾中小企业银行和台湾合作金库。台湾土地银行担任协调行。

最新贷款项目等额分为两笔分期偿还贷款，融得资金将用于150亿台币未偿贷款的再融资，这些未偿贷款是2013年展期的448亿台币贷款的一部分。

A部分以力晶物业和旗下工厂土地做抵押；B部分以工商设备做抵押。

抵押方案与2013年3月贷款延长操作中的方案相同。当时力晶成功将448亿台币的未偿贷款展期到2015年12月，并再附带进一步展期两年的选项。