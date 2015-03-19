美国个股：花旗不会对阿根廷债券处理禁令上诉，但求退出保管业务

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透布宜诺斯艾利斯/纽约3月18日 - 针对美国一名法官禁止花旗 处理阿根廷债券利息支付的裁定，花旗律师周三表示，如果这位法官帮助该行尽快退出阿根廷保管业务，将不会对这项裁定提起上诉。
花旗的立场为与阿根廷费尔南德斯左翼政府摊牌埋下伏笔。阿根廷政府要求花旗处理一笔3月31日的支付，否则有可能面临制裁，包括可能丧失运营执照。
周三稍早，费尔南德斯政府一位高层消息人士表示，她不会允许花旗退出保管业务；花旗在其中负责保管阿根廷部分债券，并为最终债券持有者处理支付问题。
但花旗律师Denis McInerney敦促美国曼哈顿联邦地方法院法官葛利沙，中止其所裁定禁止处理支付的禁令，以使花旗完成在阿根廷的任务，同时退出在该国的保管业务。(完) (编译 李爽 审校 陈宗琦/龚芳)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。