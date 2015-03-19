美国个股：花旗不会对阿根廷债券处理禁令上诉，但求退出保管业务

路透布宜诺斯艾利斯/纽约3月18日 - 针对美国一名法官禁止花旗 处理阿根廷债券利息支付的裁定，花旗律师周三表示，如果这位法官帮助该行尽快退出阿根廷保管业务，将不会对这项裁定提起上诉。

花旗的立场为与阿根廷费尔南德斯左翼政府摊牌埋下伏笔。阿根廷政府要求花旗处理一笔3月31日的支付，否则有可能面临制裁，包括可能丧失运营执照。

周三稍早，费尔南德斯政府一位高层消息人士表示，她不会允许花旗退出保管业务；花旗在其中负责保管阿根廷部分债券，并为最终债券持有者处理支付问题。

但花旗律师Denis McInerney敦促美国曼哈顿联邦地方法院法官葛利沙，中止其所裁定禁止处理支付的禁令，以使花旗完成在阿根廷的任务，同时退出在该国的保管业务。(完) (编译 李爽 审校 陈宗琦/龚芳)