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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 11:39 BJT

《全球汇市》美元整理巨大跌幅，因美联储政策立场较预期温和得多

“但基本上，我们更愿意分批做空欧元/美元，在1.1050和1.11美元之间增加欧元空仓，以最终平价作为目标。”

商品货币也因美元跌势受益。澳元兑美元 触及隔夜高位0.7846，最新下跌约0.2%，报0.7758，不过已远远摆脱本月早些时候创下的六年低位0.7561。

预计本日稍晚瑞士和挪威的央行会议将成为关注焦点。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0803 1.0865 -0.57 -10.70 1.2097

美元/日圆 120.20 120.09 +0.09 +0.43 119.68

欧元/日圆 129.85 130.48 -0.48 -10.31 144.78

美元/瑞郎 0.9870 0.9782 +0.90 -0.71 0.9941

英镑/美元 1.4910 1.4976 -0.44 -4.26 1.5573

美元/加元 1.2570 1.2563 +0.06 +8.19 1.1618

澳元/美元 0.7752 0.7769 -0.22 -5.09 0.8168

新西兰元/美元 0.7485 0.7476 +0.12 -4.00 0.7797

澳元/日圆 93.180 93.300 -0.13 -4.68 97.750

新西兰元/日圆 89.970 89.780 +0.21 -3.58 93.310

英镑/日圆 179.22 179.85 -0.35 -3.84 186.38

澳元/新西兰元 1.0351 1.0366 -0.14 -1.13 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/秦德兴/许娜/陈宗琦；审校　李爽/戴素萍)

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