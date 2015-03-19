《焦点》油价跌势卷土重来，美国页岩油企业准备继续节支以度难关

**产量下滑？**

Baker Hughes数据显示，上周美国陆上钻机数量为1,069个，已较去年11月创下的2014年高点1,876个减少了43%。而且未来可能进一步减少。

这股趋势加上项目推迟完工时间，已使得一些油企高层预言美国石油产量出现下滑的时间，将比官方预估的更早。

能源资料协会(EIA)在3月10日公布的最新预估中，称美国产量将在5月触顶，达到每日946万桶，之后在6月回落至每日941万桶。

但如今EIA预计美国两大油田--德州的Eagle Ford和北达科达的Bakken--4月产量将出现EIA从2013年开始追踪这两大油田钻井情况以来的首度下滑。这是产量下滑或许将更早来临的迹象。

不过，预计约为每日18,000桶的这些初步下降，对于估计约为每日100万桶的全球过剩几无影响。分析师表示，一旦油价上升，油企可能会迅速让等待完工的油井投产，油价即便上涨也将受到压抑。

虽然石油生产商准备进一步减产，但他们并未放弃对油价反弹的期望。而且他们让投资者放心，届时可以启用有待完工的油井，并增加钻机的数量。

“首先，我们今年最重要的目标就是为油价复苏做好准备，”EOG执行长Bill Thomas在讨论公司第四季财报时对投资人说道。“油价好转时，我们将可以迅速作出呼应。“(完)