《SAFT专栏》美联储是投资人的忠实朋友

**让人感到欣慰的经济预估**

让利率脱离0-0.25%的底部是优先要务之一，也许是为了经济扩张中止时能有更多操作空间，但美联储周三提到的所有其他事情对风险资产来说都是利好。

对于不会加快通胀的失业率(non-accelerating inflation rate of unemployment，NAIRU)，亦即在通胀率上升前，失业率能降到多低的水平，美联储将对此的估值从5.2-5.5%降至5.0-5.2%。这点很关键，因为目前失业率在5.5%，这缓解了联储在预期薪资通胀螺旋出现时，需要升息的压力。

美联储也将对未来利率的预估值调降至更接近市场预期的水平。对2015年底利率的预估中值目前为0.625%，低于12月预估的1.125%。美联储现在预计今年美国经济增长率为2.5%，低于12月预估值2.8%，对2016年经济增长率的预估只有2.2%。

这些对股市来说都是意外惊喜，这可能是他们1月以来最开心的一天。风险投资者很担心的事情，也许仍然会出现，这件事就是薪资开始反弹，股市因此会遇到利率上升和企业利润率下降的夹击。美联储现在是不着急升息，但如果薪资开始显露涨势，它可能会面临被动处境。

**圣诞老人驾到(一年来八次)**

美联储持谨慎态度，肯定会被证明是明智之举。全球经济状况远谈不上强劲。中国和欧洲在输出通缩。美国楼市也没有发挥往常的经济引擎作用，年轻人组建家庭的情况也让人失望。长期停滞论是有它的道理的。

相反，我想要你不要管美联储在做什么，更不要看它说了些啥，而是要看它想要实现什么样的效果。毫无疑问，回顾近30年，美联储简直就是风险资产的福星。

纽约联储经济学家David Lucca和Emanuel Moench在2月金融期刊(Journal of Finance)中发表的研究论文显示，股市风险溢价中的很大一部分，都是在美联储宣布政策决定前后的窗口期出现的。风险溢价是投资者持股获得的额外回报。(论文原文：here#)

美联储是从1994年开始定期宣布政策决定的，从这年至2011年期间，美国股市的额外回报中，有整整80%都是在FOMC宣布政策决定前的24小时内实现的。

而如今，政策宣布后的那段余热期的行情也很好。如果排除决议宣布日前后共三天的窗口期，同期的额外回报“实质上”为持平。宣布决定两天后卖出去，直到距下次宣布决定还剩一天的时候再买回来。