中港股业绩：招行料今年不良率仍微升，积极研究混业经营试点--高层

* 去年净利增8%低于预期，不良拨备挤占利润多

* 不良率升至1.11%，料今年继续微升

* 高层称内部压力测试，不良生成率在3%以内

* 研究混业经营，积极争取试点

路透北京3月19日 - 中国股份制银行--招商银行 去年净利同比增8%，低于市场预期；不良率则继续攀升。公司高层周四称，不良拨备挤占利润较多，预计今年不良率同比继续微升；同时会积极研究混业经营，一旦监管开闸将争取试点。

招行 副行长王良在业绩说明会上表示，去年新增不良贷款360亿元，主要体现为长三角地区继续高发，并向中西部、环渤海和珠三角地区扩散，制造业、批发零售业和采矿业合计占比超90%；同时，作为招行战略发展重点的小微企业风险逐步加大，不良率从0.5%提升到1.08%。

“经济转型期的长度难以预测，我们内部压力有个测试，若GDP(增速)是6.5%，M2（增速）是12%，CPI（涨幅）1.3%，不考虑核销拨备等因素，不良生成率控制在3%以内。”招行行长田惠宇称。

招行今日公布的年报主要业绩数据与此前业绩快报一致，去年实现净利润559.11亿元人民币，同比增8.06%；年末不良贷款率1.11%，比年初提高0.28个百分点；不良贷款拨备覆盖率为233.42%；贷款拨备率增长0.37个百分点至2.59%。

田惠宇在会上并提到，对信贷类自营非标投资比照自营贷款标准加大了拨备计提力度，超过90天逾期均划入不良，不然去年利润增速可以达到13.5%甚至更高。

国金证券银行业分析师马鲲鹏指出，招行过去两年激进的小微业务开始体现资产质量压力，并在去年和今年集中释放，不良率将继续上升，预计今年不良率为1.34%。

年报显示，按产品类型划分，去年招行公司贷款不良贷款率为1.59%，小企业不良贷款率2.83%，零售贷款不良率为0.78%，小微贷款不良贷款率1.08%；信贷类自营非标投资不良率为万分之0.5。此外，境内公司房地产贷款不良贷款率下降0.2个百分点，地方政府融资平台无不良贷款；产能过剩行业不良贷款率为1.75%，基本可控。

**研究混业经营试点，扩大ABS发行规模**

就近期市场热议的银行有望获得券商牌照，招行董事长李建红称，银行业混业经营是趋势和方向，也是国际银行业的常规做法，按照国九条规定，这一块改革力度和进程会加大，招行正在积极研究准备，一旦监管放宽政策，招行也积极争取试点。

中国证监会新闻发言人张晓军本月初表示，目前证监会正在现行法律框架下，研究证券期货业务牌照管理制度，以及商业银行等其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照有关制度和配套安排，相关研究工作正在进行中，并需履行必要程序。有关政策的公布实施尚无明确时间表。

创新业务方面，据业内人士引述招行常务副行长李浩在分析师会议上表示，招行今年预计会扩大ABS发行规模，重点是信用卡，公司贷款存量调整也会是ABS的重要调整目的；招行持有其他银行ABS比重不大。

招行日前在银行间债券市场推出招元第一期个人住房抵押贷款支持证券（RMBS），为备案制后发行的首单RMBS；2014年，该行共发行三期资产支持证券(ABS)，合计245.45亿元，累计发行规模居全国商业银行首位。

李浩并表示，理财业务是该行打造零售银行中财务管理业务的重要支撑，去年净值型理财产品占所有理财产品比例逾26%，未来还会继续上升。从未来商业银行理财产品发展看，净值型理财产品是主要趋势。