美国个股：晶科能源与国银租赁合作，每年200兆瓦光伏电站获融资支持

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透上海3月19日 - 中国光伏企业晶科能源 周三晚间宣布，子公司晶科电力与中国国家开发投资公司旗下国银金融租赁达成光伏项目开发合作协议，后者将支持晶科电力持续五年、每年不少于200兆瓦（MW）光伏电站项目的融资需求，显示国内光伏企业正尝试开拓新的融资渠道。
公司新闻稿指出，国银租赁将通过融资租赁、售后回租等金融工具，支持晶科电力五年内总计不少于1,000MW的光伏电站项目开发的融资需求。双方将建立日常信息通报机制和绿色通道机制，商议项目和融资的进展，并将根据具体项目签订融资租赁合同。
根据近期光伏电站的投资案例，200兆瓦光伏电站的投资金额约为20亿元人民币。
“融资租赁模式有可能为光伏项目融资模式带来巨大变革。我们此次选择与实力雄厚的国银租赁进行合作，希望能够拓宽除传统银行项目贷款之外的其他融资方式。” 晶科能源董事长李仙德表示。
他指出，融资租赁不仅能够有效缓解项目开发的资金压力，提高项目资产的整体流动性，还能确保双方的投资收益，实现电站业主和金融租赁公司的双赢。光伏融资租赁在国内还在起步阶段，公司希望通过自身的实践，推动国内光伏项目融资的健康发展。
晶科能源拥有从生产硅锭和硅片至生产光伏组件的垂直一体化的产能，同时公司还投资建设光伏电站项目。截止去年底，该公司已并网的太阳能项目约为500MW。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券