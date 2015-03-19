美国个股：晶科能源与国银租赁合作，每年200兆瓦光伏电站获融资支持

路透上海3月19日 - 中国光伏企业晶科能源 周三晚间宣布，子公司晶科电力与中国国家开发投资公司旗下国银金融租赁达成光伏项目开发合作协议，后者将支持晶科电力持续五年、每年不少于200兆瓦（MW）光伏电站项目的融资需求，显示国内光伏企业正尝试开拓新的融资渠道。

公司新闻稿指出，国银租赁将通过融资租赁、售后回租等金融工具，支持晶科电力五年内总计不少于1,000MW的光伏电站项目开发的融资需求。双方将建立日常信息通报机制和绿色通道机制，商议项目和融资的进展，并将根据具体项目签订融资租赁合同。

根据近期光伏电站的投资案例，200兆瓦光伏电站的投资金额约为20亿元人民币。

“融资租赁模式有可能为光伏项目融资模式带来巨大变革。我们此次选择与实力雄厚的国银租赁进行合作，希望能够拓宽除传统银行项目贷款之外的其他融资方式。” 晶科能源董事长李仙德表示。

他指出，融资租赁不仅能够有效缓解项目开发的资金压力，提高项目资产的整体流动性，还能确保双方的投资收益，实现电站业主和金融租赁公司的双赢。光伏融资租赁在国内还在起步阶段，公司希望通过自身的实践，推动国内光伏项目融资的健康发展。