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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 11:28 BJT

台湾债市：RP利率持在低位，资金宽松令跨月交投区间与月内几无差异

路透台北3月19日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周四持在低位。交易员表示，目前除了银行端资金偏向宽裕外，投信端、寿险端资金也偏多，令跨月公债及公司债RP交投区间与月内几无差异，市场对季底紧缩效应的感觉仍淡，短线RP交投利率料续持稳既有低位。

市场人士指出，尽管季底的脚步逐渐逼近，但现在整体市场资金依旧稳中偏松，银行端已全面接受承作跨月/跨季公债及公司债RP，至于寿险及投信端对跨月RP承作意愿也有所提升，并愿意拉长跨月RP天期至4月中旬。

〞好松、好松，钱好多一直冒出来。〞一位大型证券商交易员说。

但有券商资金调度人士称，虽然近期资金余裕甚多，惟投信端为避免季底基金赎回压力较大，还是较为青睐落点月底，短线月内及跨月RP交投利率报价相仿，成交比重仍以月内较多。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月公债及公司债RP交投则与月内报价一致。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.57%，利率持平上日。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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