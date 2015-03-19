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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 11:33 BJT

韩国汇市：韩元兑美元大涨，或将录得2011年底以来最大单日涨幅

“除非美元进一步走软，否则韩元不会再上涨，因市场警惕韩国当局
可能采取措施抑制韩元涨势，”韩国当地银行交易员对路透表示。
    
    韩国一名外汇官员周四表示，韩国正密切关注金融市场动向；此前美
联储对利率的基调温和，导致美元大挫。 
    
    美联储声明强调美元走强对出口的拖累。
    
    0245GMT，6月三年期公债期货 上涨0.1点报109.12。
    
                                 0245GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,112.1        1,129.9
    日圆/韩元       9.2552/607         9.2463
    韩国公债期货 *          109.12         109.02
    韩国综合股价指数     2,036.70       2,028.45
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
      
      
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    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
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X=

 (编译 王颖；审校 孙茉莉)

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