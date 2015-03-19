版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 12:25 BJT

修正 - 韩国股市：盘中触及近五个月高点，造船和能源板块大涨

(更正内文第二段中的指数代码)

路透首尔3月19日 - 韩国股市周四盘中升至近五个月高点，主要受造船和能源板块分别上涨4%和2%推动；此前美国原油期货周三自六年来的低点反弹。

0245GMT，韩国综合股价指数 上涨0.4%报2,036.70点，周三收报2,028.45点。

外资在周四料连续第五天买超韩国股市，早盘买进1,520亿韩元(1.3686亿美元)。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐