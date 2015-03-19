台湾货币市场：短率持稳低位，审慎因应季底资金情势

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
* 银行保守供应跨月拆款，下周才会明显增加
* 短票供需失衡依旧，票券商早早平帐
* 寿险、投信跨月RP承作意愿有所提升
记者 董永年
路透台北3月19日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人士表示，虽然有大型公股银行加入跨月拆款的供应，不过不少金融机构仍在观望季底前的资金变化，预计到下周跨月拆款的供应量才会明显增加。
资金调度人士认为，虽然目前资金环境偏向宽松，不过过去也曾出现国库在月底进行借款，导致公股行库资金突然变紧的情形。因此纵然对季底调度偏向乐观，但还是不能掉以轻心。
〞下周再做(跨月拆款)，没急着，先看部位再说。〞一位大型公股银行资金调度人士说。
另一公股银行交易员也称，虽然没有季底限制，不过现在跨月利率也不太好，宁愿先留着以防月底分行有资金需求出现。
而据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周三通货回笼已降约115.75亿台币，累计年后16个交易日通货回笼约达3,091亿台币，发行数趋降至1兆8,177亿台币。
本地时间11:43时：
--台币兑美元 暂升2.32角，报31.418。
--台湾加权股价指数 涨0.88%，报9,738.04点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率暂落在0.380-0.430%，上日0.380-0.450%。两周拆款利率暂落在0.388-0.460%，上日0.390-0.465%。
**短票仍供不应求**
短票市场方面，票券商交易人士表示，今日短票供应稍有增加，但仍难以满足银行需求。有银行为去化资金，也愿意买断落点在三个月内的短票。
〞三个月的成交利率0.63%。〞一位票券商交易员说。
另一票券商交易员则称，今天一早资金缺口就弭平了。本周短票供应量本就不多，今日与明日虽会例行增发一些，但还是供不应求。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.59%、0.62%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.601%，前日平均利率为0.604%，成交量55.4亿台币，上日为45亿。
周四央行存单到期金额1,358.7亿，存单发行金额稍晚央行公布。
本周央行存单到期金额为8,317.2亿台币，余日落点分别为周五2,005.5亿。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为90亿台币，累积超额准备为1,435亿台币、加计前期1%的超额准备为2,449亿台币。
**季底效应尚未浮现**
台湾债券市场附买回(RP)市场周四持在低位。交易员表示，目前除了银行端资金偏向宽裕外，投信端、寿险端资金也偏多，令跨月公债及公司债RP交投区间与月内几无差异，市场对季底紧缩效应的感觉仍淡，短线RP交投利率料续持稳既有低位。
市场人士指出，尽管季底的脚步逐渐逼近，但现在整体市场资金依旧稳中偏松，银行端已全面接受承作跨月/跨季公债及公司债RP，至于寿险及投信端对跨月RP承作意愿也有所提升，并愿意拉长跨月RP天期至4月中旬。
〞好松、好松，钱好多一直冒出来。〞一位大型证券商交易员说。
但有券商资金调度人士称，虽然近期资金余裕甚多，惟投信端为避免季底基金赎回压力较大，还是较为青睐落点月底，短线月内及跨月RP交投利率报价相仿，成交比重仍以月内较多。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月公债及公司债RP交投则与月内报价一致。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.57%，利率持平上日。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 黄凯)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券