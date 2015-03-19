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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 12:16 BJT

菲律宾央行：关注FED决议后市场信心转变及其对通胀的影响--总裁

路透马尼拉3月19日 - 菲律宾央行总裁周四称，央行正在关注市场信心的转变及其对通胀的影响，此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)朝着2006年以来首次升息迈进一步。

菲律宾央行总裁泰谭柯称，央行将“适时”对货币政策作出调整。该央行定于3月26日召开利率会议。

菲律宾央行上月连续第三次将隔夜借款利率维持在4%，且称通胀可控。(完)

(编译 艾茂林; 审校 龚芳)

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