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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 12:39 BJT

中国货币市场：开盘价带动七天回购利率下行，逆回购减量资金仍宽

路透北京3月19日 - 中国银行间市场周四早盘七天期回购加权利率跌近20个基点(bp)，具有指导意义的开盘价带动是主要原因。而隔夜品种仅微降，二者点差缩减至不足110bp。

交易员称，公开市场逆回购操作继续减量，不过有此前央行续做MLF(中期借贷便利)等支撑，资金面较前期已有转宽。后续还要关注央行对流动性的支持力度，以及公开市场逆回购利率的价格变化。

北京一券商交易员称，目前资金绝对价格水平仍比较高，“但是大行那边有在调控(开盘价)，央行也在逆回购操作里有意识地把价格往下压。”

央行公开市场单次逆回购操作规模递减，今日稍早进行的150亿元人民币七天期逆回购操作,利率持平于3.65%。上周两次同期限逆回购操作规模分别为350亿元和250亿元，周二操作量为200亿元。

对于后市，交易员认为，若流动性渐恢复，且央行通过逆回购利率引导市场利率下行意图仍在的话，未来资金价格有望缓步下行。

另外，财政部今日招标的300亿元九个月期国库现金定期存款，中标利率5.25%，考虑上缴准备金因素后实际成本接近6%。交易员表示，季末存款压力、本次招标规模较小，以及春节后银行间资金成本居高不下共同导致了偏高定位。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2977 3.3240 -2.63

七天 4.3824 4.5661 -18.37

14天 4.5140 4.6454 -13.14

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8000 1.9350 +86.50

七天 2.9800 2.8550 +12.50

14天 3.3600 3.0000 +36.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3900 3.4500 -6.00

七天 4.4800 4.6200 -14.00

14天 4.5200 4.6600 -14.00

Shibor

其中:隔夜 3.3320 3.3690 -3.70

七天 4.4960 4.6020 -10.60

三个月 4.9040 4.9060 -0.20

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/黄凯)

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