中国货币市场：开盘价带动七天回购利率下行，逆回购减量资金仍宽

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透北京3月19日 - 中国银行间市场周四早盘七天期回购加权利率跌近20个基点(bp)，具有指导意义的开盘价带动是主要原因。而隔夜品种仅微降，二者点差缩减至不足110bp。
交易员称，公开市场逆回购操作继续减量，不过有此前央行续做MLF(中期借贷便利)等支撑，资金面较前期已有转宽。后续还要关注央行对流动性的支持力度，以及公开市场逆回购利率的价格变化。
北京一券商交易员称，目前资金绝对价格水平仍比较高，“但是大行那边有在调控(开盘价)，央行也在逆回购操作里有意识地把价格往下压。”
央行公开市场单次逆回购操作规模递减，今日稍早进行的150亿元人民币七天期逆回购操作,利率持平于3.65%。上周两次同期限逆回购操作规模分别为350亿元和250亿元，周二操作量为200亿元。
对于后市，交易员认为，若流动性渐恢复，且央行通过逆回购利率引导市场利率下行意图仍在的话，未来资金价格有望缓步下行。
另外，财政部今日招标的300亿元九个月期国库现金定期存款，中标利率5.25%，考虑上缴准备金因素后实际成本接近6%。交易员表示，季末存款压力、本次招标规模较小，以及春节后银行间资金成本居高不下共同导致了偏高定位。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2977 3.3240 -2.63
七天 4.3824 4.5661 -18.37
14天 4.5140 4.6454 -13.14
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8000 1.9350 +86.50
七天 2.9800 2.8550 +12.50
14天 3.3600 3.0000 +36.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3900 3.4500 -6.00
七天 4.4800 4.6200 -14.00
14天 4.5200 4.6600 -14.00
Shibor
其中:隔夜 3.3320 3.3690 -3.70
七天 4.4960 4.6020 -10.60
三个月 4.9040 4.9060 -0.20
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/黄凯)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券