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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 12:03 BJT

离岸人民币：Nomura International Funding五年宝岛债以5%定价--消息

路透台北3月19日 - 两位消息人士周四表示，日本Nomura International Funding Pte.在台湾发行的五年期宝岛债完成定价，最终以5.0%利率发行6.75亿人民币。

此前路透引述消息人士称，该公司宝岛债以4.73-4.75%询价，该券设有四年不赎回(non call)的发行条件。

Nomura International Funding去年12月曾在台发行2.2亿美元零息债，30年期以隐含年利率(IRR)4.8%定价。

路透暂时未能联系到该公司对此评论。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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