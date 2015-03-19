《路透晚报》--3月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：抓紧实施积极财政，灵活有效运用货币政策工具--国务院

中国国务院周三明确《政府工作报告》的部门责任和分工，表示要确保经济运行在合理区间，抓紧实施积极财政政策加力增效措施，灵活有效运用货币政策工具，帮助企业和基层破解难题，稳定和扩大就业。

--中国经济：不需要额外刺激政策来实现增长目标--财政部副部长

中国财政部副部长史耀斌周四对德国商报(Handelsblatt)称，中国今年7%的经济增长目标是适宜的，不需要额外的刺激政策来促成。

--中国就业：八成员工今年获加薪，绝大多数职位涨6-8%--薪酬报告

全球领先招聘咨询公司Morgan McKinley周四发布2015年中国大陆薪酬指南，八成以上的员工今年获得加薪，绝大多数职位的薪资涨幅约为6-8%，不过该涨幅并不包括人员跳槽或升职的情况。

--中国反腐：李春城和蒋洁敏已分别被提起公诉--检察院

中国最高人民检察院周四公布，对四川省委原副书记李春城、国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏两起涉嫌犯罪案件的侦查已终结，湖北检察机关已于今日分别提起公诉。

--《独家新闻》俄罗斯或将推迟中俄东线输气管道完工时间--消息人士

据直接了解俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)计划的三名消息人士，俄罗斯可能推迟一个大型输气项目的完工时间，该项目将把两个新气田的天然气输送至中国。这是俄总统普京亲自推动的一个项目之一。

--中美贸易：美国贸易副代表敦促中国重新考虑银行业安全新规

美国一名高级官员周三表示，美国加入日本与欧盟的行列，就中国的银行网络安全新规定向后者施加压力；这些新规定令外资企业颇感困扰。

【金融】

--中国央行：强化结构性金融统计，及时反映信贷政策执行情况

中国央行副行长潘功胜近日对今年的调查统计工作做出部署，称要建立完善影子银行、互联网金融统计监测体系，强化结构性金融统计，及时反映信贷政策执行情况。

--中国央行：4月起将对黄金及黄金制品进出口数量进行限制性审批

中国人民银行周四称，根据国家宏观经济调控需求，央行将对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批，对黄金及黄金制品进出口施行准许证制度，并自2015年4月1日起施行。

--香港金融：金管局指美国加息存不确定性，应小心管理流动性及利率风险

香港金融管理局（HKMA）周四称，留意到美国联储局（FED）删除对展开货币政策正常化＂保持耐性＂的字眼，市场需要预备联储局逐步将息率从极低水平调升至较正常水平；美国加息仍存不确定性，期间市场对加息时间表的预期的改变亦足以导致金融市场波动和影响全球资金流向。

【固定收益】

--《分析》中国货币政策宽松指向不改，外部压力稍缓施展空间加大

虽然中国央行公开市场本周连续四周净回笼，但七天逆回购利率下调及到期MLF(中期借贷便利)放量续做的组合拳，表明央行仍在通过“量”和“价”的联动调节，进一步明确货币政策的宽松指向。

--中国货币市场：开盘价带动七天回购利率下行，逆回购减量资金仍宽

中国银行间市场周四早盘七天期回购加权利率跌近20个基点(bp)，具有指导意义的开盘价带动是主要原因。而隔夜品种仅微降，二者点差缩减至不足110bp。

--中国债市动态：现券一二级继续联袂走弱，逆回购利率未续跌预期仍谨慎

中国银行间市场周四早盘现券一二级继续联袂走弱，但IRS下跌近6-8bp(基点)。市场人士表示，早盘现券收益率一度出现下探苗头，但随后公开市场逆回购利率并未继续下调，机构对未来资金利率下行信心仍欠缺，叠加一级市场国开行及进出口行新债结果走高，令二级抛压再度加重。

--中国债市：九个月期国库现金定存利率走高，近季末银行揽存压力推升需求

中国财政部与央行周四招标九个月期国库现金定期存款，中标定位较上次同期限品种高出逾60个基点(bp)，考虑上缴准备金因素后实际成本接近6%，明显高于市场利率水平。

--新债招标：中国进出口行五年债利率4.10%，七年4.1703%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的五年期固息债中标利率4.10%；七年期固息增发债加权中标收益率为4.1703%，边际中标收益率4.2494%。两期债投标倍数分别为2.17倍和1.82倍。

--新债招标：中国国开行15年固息增发债中标收益率4.3070%--业内人士

业内人士周四透露，中国国家开发银行上午招标的15年期固息增发债，中标收益率为4.3070%，投标倍数1.79倍。

--中国新债：国开行下周二将招标增发至多300亿元五期债，期限1-10年

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(24日)招标增发五期固息债，总额不超过300亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘急升至两个月新高，受美联储6月加息降温提振

中国人民币兑美元即期周四早盘急升至两个月高位，中间价大幅高开近百点创三周新高。市场人士称，美联储6月加息预期降温，人民币所受冲击减轻，或借此波升值惯性向中间价靠拢。长端美元/人民币掉期升水持续回落，也显示人民币阶段性贬值压力趋缓。

--中国外汇：将全国推广外汇资本金意愿结汇，抑短期跨境资本流动--官员

中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松表示，2015年上半年，外管局将在全国推广外商投资企业外汇资本金意愿结汇改革。未来将研究在资本项目管制进一步放松的情况下，构建宏观审慎的跨境资本流动管理框架，借鉴相关国家的经验，避免短期跨境资本流动风险。

--《分析》人民币有效汇率升升不息，引通缩忧虑升温倒逼政策进一步放松

尽管强势美元下的人民币即期 CNY=CFXS 贬值压力犹存，但实际有效汇率叠创新高更不容小觑。除了已引发业界对输入性通缩压力的忧虑升温，且考虑到高企的实际有效汇率料加剧经济“脱实向虚”，这些均将令本已放缓的中国经济“雪上加霜”。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升连续第七日上涨，获利回吐压力加大盘中震荡加剧

中国股市沪综指周四小幅收升，连续第七日上涨，盘中震荡有所加大。分析师指出，今日股指触及3,600点整数关口后，获利回吐压力加大，随后出现快速回落，而2月以来沪指已累计上涨逾10%，短期存在技术回调压力，料后市将在3,600点下方震荡整理。

--中国证券：新三板推出首批两只三板指数，将陆续研发推出各类型指数

中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）周三推出首批两只三板指数，分别为全国中小企业股份转让系统成份指数和全国中小企业股份转让系统做市成份指数。未来新三板将以首批推出的这两只指数为起点，根据市场统计管理与投资需求，陆续研发推出各类型指数，不断丰富完善指数体系。

--中国期货：上海国际能源中心发布首批规则，原油期货筹备再进一步

继中国证监会去年12月批复上海国际能源交易中心开展原油期货交易后，上海国际能源中心周三稍晚发布首批共四项业务规则的征求意见稿，这意味着原油期货的筹备又往前推进一步，这批业务规则亦是国内期货市场上第一个真正全球化的交易规则体系。

--中国新股：东方证券将于下周一上市，为三年半以来最大IPO

据上海证交所最新信息，东方证券股份有限公司10亿A股将于下周一在沪市上市，这是中国A股市场上三年半以来最大的首次公开发行（IPO）。

--中国并购：今年来涉及中企的并购额增逾两成，创历史新高--汤森路透

据汤森路透最新数据，2015年以来，已公布的涉及中国企业的并购交易总额已达811亿美元，较去年第一季增长21.6%，是中国并购市场历史上第一季成交额最高的一年。

--中港股业绩：招行料今年不良率仍微升，积极研究混业经营试点--高层

中国股份制银行--招商银行去年净利同比增8%，低于市场预期；不良率则继续攀升。公司高层周四称，不良拨备挤占利润较多，预计今年不良率同比继续微升；同时会积极研究混业经营，一旦监管开闸将争取试点。

--中港个股：安联就于中国太保部分持股，与高盛达成7亿美元对冲协议

据路透见到的销售文件显示，德国保险商安联就其于中国太保的部分持股，与投行高盛 达成7亿美元对冲协议。

--港股业绩：中移动连续第二年净利倒退，今年资本开支将调降

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动周四公布的去年业绩减少一成，为连续两年倒退，受累＂营改增＂政策因素及4G网络建设投入增加。公司今年资本开支虽较去年减6.5%，但仍高达近2,000亿元人民币，其中在4G建网方面的投放将降一成。

--企业结盟：康师傅与星巴克合作，拓中国60亿美元即饮咖啡和功能饮料市场