香港金融：金管局指美国加息存不确定性，应小心管理流动性及利率风险

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透香港3月19日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，留意到美国联储局（FED）删除对展开货币政策正常化＂保持耐性＂的字眼，市场需要预备联储局逐步将息率从极低水平调升至较正常水平；美国加息仍存不确定性，期间市场对加息时间表的预期的改变亦足以导致金融市场波动和影响全球资金流向。
美联储周三在政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性；不过，联储对经济复苏的力度持谨慎态度。
由于港元实行与美元挂钩的联系汇率制度，美国的加息步伐及力度亦将左右香港的利率以至资产价格走向。
金管局的声明称，市场需要预备联储局逐步将息率从极低水平调升至较正常水平，但美国加息时间表及步伐仍然存在不确定性。美联储表示会因应经济和就业市场数据去作出何时加息决定，但期间市场对加息时间表的预期的改变亦足以导致金融市场波动和影响全球资金流向。
＂在预期美国货币政策正常化的大环境下，银行、企业和个人都应小心管理流动性和利率风险，避免过度借贷。＂金管局称。
此外，金管局表示，在货币发行局机制下，港元利率可能随美元利率上升，实际调整幅度需视乎资金流向及贷款和存款的市场变化。过程中港元资金会流入美元，这是香港货币环境回复较正常状况的必经阶段。
在美国推行多轮量化宽松政策引领的超低利率环境下，由2009年至今年1月香港住宅楼价累计涨幅达1.7倍。（完） (记者 梁慧仪; 审校)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券