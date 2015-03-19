香港金融：金管局指美国加息存不确定性，应小心管理流动性及利率风险

路透香港3月19日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，留意到美国联储局（FED）删除对展开货币政策正常化＂保持耐性＂的字眼，市场需要预备联储局逐步将息率从极低水平调升至较正常水平；美国加息仍存不确定性，期间市场对加息时间表的预期的改变亦足以导致金融市场波动和影响全球资金流向。

美联储周三在政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性；不过，联储对经济复苏的力度持谨慎态度。

由于港元实行与美元挂钩的联系汇率制度，美国的加息步伐及力度亦将左右香港的利率以至资产价格走向。

金管局的声明称，市场需要预备联储局逐步将息率从极低水平调升至较正常水平，但美国加息时间表及步伐仍然存在不确定性。美联储表示会因应经济和就业市场数据去作出何时加息决定，但期间市场对加息时间表的预期的改变亦足以导致金融市场波动和影响全球资金流向。

＂在预期美国货币政策正常化的大环境下，银行、企业和个人都应小心管理流动性和利率风险，避免过度借贷。＂金管局称。

此外，金管局表示，在货币发行局机制下，港元利率可能随美元利率上升，实际调整幅度需视乎资金流向及贷款和存款的市场变化。过程中港元资金会流入美元，这是香港货币环境回复较正常状况的必经阶段。