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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 12:29 BJT

离岸人民币：德意志银行新加坡分行四年期宝岛债以4.8%定价--消息

路透台北3月19日 - 两位消息人士周四指出，德意志银行 新加坡分行四年期宝岛债已以4.8%定价，昨日追加额度后共将发行8亿人民币。

路透暂时未能联系到发行人对此评论。

德意志银行此前已多次在台湾以总行或分行担任发行人，发行人民币及美元债券。(完)

台湾人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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