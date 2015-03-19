中国债市动态：现券一二级继续联袂走弱，逆回购利率未续跌预期仍谨慎

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透上海3月19日 - 中国银行间市场周四早盘现券一二级继续联袂走弱，但IRS下跌近6-8bp(基点)。市场人士表示，早盘现券收益率一度出现下探苗头，但随后公开市场逆回购利率并未继续下调，机构对未来资金利率下行信心仍欠缺，叠加一级市场国开行及进出口行新债结果走高，令二级抛压再度加重。
交易员并透露，资金利率成为近期主导债市核心因素，现券短期走势仍看未来资金面情况以及央行后续如何发力。
“（收益率）先下后上，和昨天差不多，和逆回购利率没有下调有关，主要的参与者是交易盘，”招商银行交易员吴思捷称，现在市场的核心就是资金利率走势，如果利率下不来，一切利好都是纸老虎。
对于IRS，他称，整体下行6-8个bp(基点)，主要就是开盘利率引导今天的回购定盘利率下行幅度比较大，毕竟现在实际资金面不紧的，央行如果要压利率，还是能压下来的。
央行公开市场今日进行150亿元人民币七天期逆回购操作，利率未再下跌，持平于3.65%；据此计算，本周公开市场将净回笼资金250亿元，为连续第四周净回笼。
一级市场方面，国开行上午招标的15年期固息增发债，中标收益率为4.3070%。 进出口银行上午招标的五年期固息债中标利率4.10%；七年期4.1703%。10年期4.2243%。
上海另一银行交易员称，一级新债结果还是偏高，特别是进出口行长端品种，二级后来收益率又被带起来几个点；短期现券市场并看不到太多利好因素，唯一的利好就是如果外汇占款会慢慢恢复，资金后面有望宽松，但也只是利好短债而已。
“现在(收益率)曲线太平了，就算资金松了，长债的收益也下不来，”他称。
中国2月全部金融机构外汇占款在连续两个月负增长后转正，且增量为去年10月来最高。显示在创纪录的贸易顺差下，境内结汇意愿有所上升，但未来外汇占款仍将维持低增或负值的状态，货币政策进一步宽松预期不减。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在3.9500%/3.9100%，上日尾盘为3.930%/3.9050%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报98.875元，较上日结算价跌0.07元，或0.07%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券