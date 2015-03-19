中国债市动态：现券一二级继续联袂走弱，逆回购利率未续跌预期仍谨慎

路透上海3月19日 - 中国银行间市场周四早盘现券一二级继续联袂走弱，但IRS下跌近6-8bp(基点)。市场人士表示，早盘现券收益率一度出现下探苗头，但随后公开市场逆回购利率并未继续下调，机构对未来资金利率下行信心仍欠缺，叠加一级市场国开行及进出口行新债结果走高，令二级抛压再度加重。

交易员并透露，资金利率成为近期主导债市核心因素，现券短期走势仍看未来资金面情况以及央行后续如何发力。

“（收益率）先下后上，和昨天差不多，和逆回购利率没有下调有关，主要的参与者是交易盘，”招商银行交易员吴思捷称，现在市场的核心就是资金利率走势，如果利率下不来，一切利好都是纸老虎。

对于IRS，他称，整体下行6-8个bp(基点)，主要就是开盘利率引导今天的回购定盘利率下行幅度比较大，毕竟现在实际资金面不紧的，央行如果要压利率，还是能压下来的。

央行公开市场今日进行150亿元人民币七天期逆回购操作，利率未再下跌，持平于3.65%；据此计算，本周公开市场将净回笼资金250亿元，为连续第四周净回笼。

一级市场方面，国开行上午招标的15年期固息增发债，中标收益率为4.3070%。 进出口银行上午招标的五年期固息债中标利率4.10%；七年期4.1703%。10年期4.2243%。

上海另一银行交易员称，一级新债结果还是偏高，特别是进出口行长端品种，二级后来收益率又被带起来几个点；短期现券市场并看不到太多利好因素，唯一的利好就是如果外汇占款会慢慢恢复，资金后面有望宽松，但也只是利好短债而已。

“现在(收益率)曲线太平了，就算资金松了，长债的收益也下不来，”他称。

中国2月全部金融机构外汇占款在连续两个月负增长后转正，且增量为去年10月来最高。显示在创纪录的贸易顺差下，境内结汇意愿有所上升，但未来外汇占款仍将维持低增或负值的状态，货币政策进一步宽松预期不减。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在3.9500%/3.9100%，上日尾盘为3.930%/3.9050%。