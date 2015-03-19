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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 12:20 BJT

台湾新债：加拿大Trans-Canada Pipelines30年美元零息债以4.6%询价--消息

路透台北3月19日 - 两位消息人士周四指出，加拿大能源及天然气输送公司Trans-Canada Pipelines 预计发行30年期美元零息债，五年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.6%询价。

一消息人士称，Trans-Canada Pipelines预计筹资7.5亿美元。

路透暂时无法联络到Trans-Canada Pipelines对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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