《热点透视》英国监管当局没必要对外国银行进行压力测试

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay

路透伦敦3月18日 - 压力测试是块很有前途的市场。欧洲、英国和美国的银行压力测试，已经成为金融业行事历上的固定活动。这股热潮可能会吹向保险业及资产管理业。基于2008年一些金融企业濒临垮台及真的不幸倒闭的惨痛经验，监管机构小心行事是正确的。但他们也要当心可能过度扼杀。

路透3月17日报导，英国监管机构要求设点伦敦的外国投资银行，提供更多的交易帐务细节。一些投行人士担心，英国可能会效仿美国作法。美国已经针对在美国领土营运的大型外国银行进行压力测试。3月11日传出，德意志银行 及西班牙桑坦德银行 均未过关。

英国审慎监管局(PRA)否认即将对外国银行进行测试。但目前PRA在权衡两个考量因素。一方面，伦敦作为金融中心的崇高地位，目前正面临其他欧陆金融重镇的威胁，PRA不希望因为强迫外国银行花费时间金钱，重做一些它们在自己国家就已经历过的压力测试，而坏了伦敦态度开放的声誉。另一方面，PRA也不希望碰上另一场雷曼兄弟危机。2008年美国雷曼垮台时，资金迅速撤离雷曼的伦敦部门。

或许可以找出解决之道。以英国央行总裁卡尼等人为首的全球银行清理改革，应该会直接处理有关大型银行母国及海外据点东道国的问题。将会规定银行持有约20%的资本，以便发生问题时自救。很重要的一点是，这批资本的四分之三左右，可能会预放在海外据点东道国，以防万一某家美国投资银行垮台时，可用作缓冲。

PRA不应该因此就有藉口可以掉以轻心。同时，也很值得考虑对资产管理公司等其他领域进行压力测试，确认在压力情境下的真正流动性情况。但在外国银行这一块，PRA不应该重复做工。(完)

背景新闻