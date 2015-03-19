《热点透视》英国监管当局没必要对外国银行进行压力测试

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay
路透伦敦3月18日 - 压力测试是块很有前途的市场。欧洲、英国和美国的银行压力测试，已经成为金融业行事历上的固定活动。这股热潮可能会吹向保险业及资产管理业。基于2008年一些金融企业濒临垮台及真的不幸倒闭的惨痛经验，监管机构小心行事是正确的。但他们也要当心可能过度扼杀。
路透3月17日报导，英国监管机构要求设点伦敦的外国投资银行，提供更多的交易帐务细节。一些投行人士担心，英国可能会效仿美国作法。美国已经针对在美国领土营运的大型外国银行进行压力测试。3月11日传出，德意志银行 及西班牙桑坦德银行 均未过关。
英国审慎监管局(PRA)否认即将对外国银行进行测试。但目前PRA在权衡两个考量因素。一方面，伦敦作为金融中心的崇高地位，目前正面临其他欧陆金融重镇的威胁，PRA不希望因为强迫外国银行花费时间金钱，重做一些它们在自己国家就已经历过的压力测试，而坏了伦敦态度开放的声誉。另一方面，PRA也不希望碰上另一场雷曼兄弟危机。2008年美国雷曼垮台时，资金迅速撤离雷曼的伦敦部门。
或许可以找出解决之道。以英国央行总裁卡尼等人为首的全球银行清理改革，应该会直接处理有关大型银行母国及海外据点东道国的问题。将会规定银行持有约20%的资本，以便发生问题时自救。很重要的一点是，这批资本的四分之三左右，可能会预放在海外据点东道国，以防万一某家美国投资银行垮台时，可用作缓冲。
PRA不应该因此就有藉口可以掉以轻心。同时，也很值得考虑对资产管理公司等其他领域进行压力测试，确认在压力情境下的真正流动性情况。但在外国银行这一块，PRA不应该重复做工。(完)
背景新闻
-《独家新闻》英国银行业监管者考虑对外国银行进行压力测试--消息人士 (编译 蔡美珍；审校 白云)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)