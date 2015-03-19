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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 14:58 BJT

香港个股：中移动称2015年资本开支按年减6.5%，4G网络投资亦降一成

路透香港3月19日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 周四称，公司今年计划资本开支为1,997亿元人民币，比去年减少6.5%；其中在4G网络的投资占722亿元。

中移动在其业绩演示材料中指出，2015年的资本开支计划为1,997亿元，去年为2,135亿元。其中今年的4G网络投资为722亿，比去年806亿元减少10.4%。

近年中移动在4G网络方面作出大量投入，以助公司向数据服务方面转型，但这亦拖累公司盈利表现。

中移动稍早公布去年净利按年下跌一成，为连续两年业绩倒退，因受＂营改增＂等政策因素及公司在4G网络建设投入增加拖累。

该公司去年每月每户平均收入（ARPU）为61元人民币，比2013年的67元下跌9%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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