香港个股：中移动称2015年资本开支按年减6.5%，4G网络投资亦降一成

美国各类经济指标总览--2017/1/23
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透香港3月19日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 周四称，公司今年计划资本开支为1,997亿元人民币，比去年减少6.5%；其中在4G网络的投资占722亿元。
中移动在其业绩演示材料中指出，2015年的资本开支计划为1,997亿元，去年为2,135亿元。其中今年的4G网络投资为722亿，比去年806亿元减少10.4%。
近年中移动在4G网络方面作出大量投入，以助公司向数据服务方面转型，但这亦拖累公司盈利表现。
中移动稍早公布去年净利按年下跌一成，为连续两年业绩倒退，因受＂营改增＂等政策因素及公司在4G网络建设投入增加拖累。
该公司去年每月每户平均收入（ARPU）为61元人民币，比2013年的67元下跌9%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。