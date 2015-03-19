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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 12:52 BJT

日本金融：三档公共退休基金将追随GPIF，减持日债而增持日股--消息

路透东京3月19日 - 两名直接涉及决策的消息人士表示，三档日本公共退休基金将追随日本政府退休金投资基金(GPIF)的脚步，削减政府公债投资，转而增持股票。这三档基金资产总计2,500亿美元。

消息人士对路透表示，这三档基金与GPIF将于周五宣布一项共同模型投资组合，与GPIF近期决定的资产配置一致。

路透计算显示，假设这三档规模较小的互助退休基金采用这套投资组合，那么将有大约3.58万亿(兆)日圆(300亿美元)转而投入日本股市。

GPIF去年10月大砍对低收益率(殖利率)政府公债的目标持仓，并将股市持仓增加一倍，这是首相安倍晋三提振经济、并提高对风险资产投资计划的一部份。(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)

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