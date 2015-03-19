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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 13:00 BJT

亚洲金融：韩国将在月底前决定是否加入亚投行--企划财政部长官

路透首尔3月19日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四表示，韩国将在本月底之前决定是否会加入中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(亚投行)(AIIB)。

包括德国、英国和印度在内的20多个国家已经决定加入亚投行，而韩国官员最近几周就是否加入依然三缄其口。

崔炅焕是在首尔一次媒体活动间隙对记者作出上述表示的。

韩国最密切的盟友之一美国已经敦促各国在加入亚投行之前三思而行。(完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)

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