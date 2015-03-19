亚洲金融：韩国将在月底前决定是否加入亚投行--企划财政部长官

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透首尔3月19日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四表示，韩国将在本月底之前决定是否会加入中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(亚投行)(AIIB)。
包括德国、英国和印度在内的20多个国家已经决定加入亚投行，而韩国官员最近几周就是否加入依然三缄其口。
崔炅焕是在首尔一次媒体活动间隙对记者作出上述表示的。
韩国最密切的盟友之一美国已经敦促各国在加入亚投行之前三思而行。(完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)