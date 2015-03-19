《热点透视》美联储不再“耐心”，恐很快面临考验

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio； 编译 李爽

路透华盛顿3月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)少了“耐心”之后可能很快便面临考验。联储货币政策委员会目前预期国内生产总值(GDP)年增幅低于3%的情况会持续一些时间。这抑制了他们以及市场对升息的预期。然而，美联储内部稳定且趋近的看法可能很容易就被证明是错误的。

委员会在政策声明中删除“耐心”一词，表明其终于准备考虑提高联邦基金利率，这一最重要的隔夜拆款利率已经在近零水准维持六年之久。措辞方面乐观的变动掩饰了不那么自信的经济前景。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)3月会议预估显示，多数成员预计今明两年GDP增速介于2.3-2.7之间，低于12月时预估的2.5-3%。委员会还调降2017年经济成长预估至只有2-2.4%。

或许正是形势变得严峻促使他们调降对成长率的预估。尽管委员会基本仍认为今年会升息，但评估中值目前显示，到年底时利率只会达到0.625%，这低于去年12月时的预估中值1.125%。未来几年的利率前景也受到影响。甚至较长期来看，17位预估者中只有三位预计联邦基金利率目标在4%或更高水准。

回顾过去，从1994年5月到2001年5月这段时间，隔夜拆款利率都在4%或以上。在此之前的20年，只有约两年时间利率低于4%，这似乎是美联储新的长期利率目标区间。