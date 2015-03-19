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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 13:14 BJT

国际油市：布兰特原油期货跌向55美元，因原油库存意外大增

“昨夜数据显示库存大增，这项严酷的事实正开始反映到油价中。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加960万桶，增幅接近预期的三倍。EIA称，上周库欣的原油库存增加286.5万桶。库欣原油库存总量达到5,440万桶，为EIA开始追踪库欣库存数据以来的最高。

“美元走弱对大宗商品价格有支撑作用，但美国原油库存再度大增，可能表示在美国石油生产出现逆转之前，油价涨幅都将受限。”Spooner称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/张若琪; 审校 李婷仪/李春喜)

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