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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 13:26 BJT

中国央行：对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批

路透北京3月19日 - 中国人民银行周四称，根据国家宏观经济调控需求，可以对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批。

央行网站周四刊登黄金及黄金制品进出口管理办法的全文。

办法指出，所称黄金是指未锻造金，黄金制品是指半制成金和金制成品等。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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