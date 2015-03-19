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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 13:57 BJT

《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月19日

路透上海3月19日 - 虽然中国央行公开市场本周连续四周净回笼，但七天逆回购利率下调及到期MLF(中期
借贷便利)放量续做的组合拳，表明央行仍在通过“量”和“价”的联动调节，进一步明确货币政策的宽松指
向。
    
    分析人士指出，面对仍不乐观的经济形势，国务院常务会议提出灵活有效运用货币政策工具，为政策的继
续放松预留了充分空间；而随着外部压力稍显减缓，货币政策的施展空间加大，未来降准、降息、下调逆回购
利率以及定向工具MLF等多种工具组合有望继续发力。
            
    以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                         +350 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/14-3/20     --       --         --        --        350      600         -250 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/7-3/13      --       --         --        --        600    1,130         -530 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/1-3/6       --       --         --        --        750    2,200       -1,450
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/18-2/28     --       --         --        --        380    1,800       -1,420
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/16-2/17     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/7-2/15      --       --         --        --      2,400      350       +2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/31-2/6      --       --         --        --      1,200      300         +900  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/24-1/30     --       --         --        --      1,050      500         +550  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/17-1/23     --       --         --        --        500      --          +500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/10-1/16     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/5-1/9       --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/1-1/4       --       --         --        --        --       --             0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完)

 (整理 边竞; 审校 吴芳)

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