《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月19日

路透上海3月19日 - 虽然中国央行公开市场本周连续四周净回笼，但七天逆回购利率下调及到期MLF(中期 借贷便利)放量续做的组合拳，表明央行仍在通过“量”和“价”的联动调节，进一步明确货币政策的宽松指 向。 分析人士指出，面对仍不乐观的经济形势，国务院常务会议提出灵活有效运用货币政策工具，为政策的继 续放松预留了充分空间；而随着外部压力稍显减缓，货币政策的施展空间加大，未来降准、降息、下调逆回购 利率以及定向工具MLF等多种工具组合有望继续发力。 以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +350 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/14-3/20 -- -- -- -- 350 600 -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/7-3/13 -- -- -- -- 600 1,130 -530 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/1-3/6 -- -- -- -- 750 2,200 -1,450 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/18-2/28 -- -- -- -- 380 1,800 -1,420 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/16-2/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/7-2/15 -- -- -- -- 2,400 350 +2,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/31-2/6 -- -- -- -- 1,200 300 +900 ------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/24-1/30 -- -- -- -- 1,050 500 +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/17-1/23 -- -- -- -- 500 -- +500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/10-1/16 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/5-1/9 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/1-1/4 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完) (整理 边竞; 审校 吴芳)