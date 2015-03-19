更新版 1-中国央行：4月起将对黄金及黄金制品进出口数量进行限制性审批

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
* 央行4月起将对黄金及黄金制品进出口数量进行限制性审批
* 黄金及黄金制品进出口管理商品目录将调整
* 央行对黄金及黄金制品进出口施行准许证制度
* 列入新目录的黄金进出口通关需获得准许证 (新增更多细节)
路透北京3月19日 - 中国人民银行周四称，根据国家宏观经济调控需求，央行将对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批，对黄金及黄金制品进出口施行准许证制度，并自2015年4月1日起施行。
央行网站刊登的黄金及黄金制品进出口管理办法指出，央行会同海关总署制定、调整并公布黄金及黄金制品进出口管理商品目录。列入该目录的黄金及黄金制品进口或出口通关时，应当向海关提交中国央行及其分支机构签发的进出口准许证。
“而获得黄金进出口资格的市场主体应当承担平衡国内黄金市场实物供求的责任，进出口黄金应当在国务院批准的黄金现货交易所内登记，并完成初次交易。”办法称。
该办法称，法人、其他组织在通过一般贸易、加工贸易转内销及境内购置黄金原料以加工贸易方式出口黄金制品以及海关特殊监管区域、保税监管场所与境内区外之间进出口黄金及黄金制品的都应该办理准许证。
个人、法人或者其他组织因公益事业捐赠进口黄金及黄金制品的，也应该办理准许证。个人携带黄金及黄金制品进出境的管理规定，由央行会同海关总署制定。国家黄金储备进出口由中国央行办理。
**申请黄金及制品进出口的资格**
上述办法并公布了申请黄金和黄金制品进出口的法人所具备的相应资格和流程。
其中申请黄金进出口（除因公益事业捐赠进口黄金）的，应当具备法人资格，且近两年内无相关违法违规行为，并为黄金交易所的金融机构会员或做市商， 或者为黄金交易所的综合类会员，年矿产金10吨以上、生产过程中的污染物排放达到国家环保标准，在境外黄金矿产投资规模达5,000万美元以上的矿产企业等。
申请黄金制品进出口的应该具备法人或其他组织资格，近两年内无相关违法违规行为，并为生产、加工或者使用相关黄金制品的企业，有必要的生产场所、设备和设施，生产过程中的污染物排放达到国家环保标准，有连续三年且年均不少于100万元人民币的纳税记录等。
办法所称黄金是指未锻造金，黄金制品是指半制成金和金制成品等。（完）
更多细节，请点选中国央行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券