更新版 1-港股业绩：中移动连续第二年净利倒退，今年资本开支将调降

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 去年净利倒退一成，连续第二年下滑
* 今年资本开支削6.5%，4G投入亦降一成
* 股价曾逆市跌3.5% (新增更多细节和股价表现)
路透香港3月19日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 周四公布的去年业绩减少一成，为连续两年倒退，受累＂营改增＂政策因素及4G网络建设投入增加。公司今年资本开支虽较去年减6.5%，但仍高达近2,000亿元人民币，其中在4G建网方面的投放将降一成。
中移动公布业绩后，午盘股价转跌，最多曾下挫3.5%，跌穿每股100港元水平。香港时间15:31跌3%，大盘恒生指数 升1.3%。
截至去年底止年度，中移动的净利为1,093亿元人民币，比2013年度的1,217亿元减少10.2%，与汤森路透SmartEstimate综合分析师平均预测的1,086亿元大致相符。
近年中移动在4G网络方面作出大量投入，以助公司向数据服务方面转型，但这亦拖累公司盈利表现。
该公司2013年度净利录得自1999年以来首次下跌，按年下滑5.9%，2014年的跌幅扩大至10.2%。
根据路透计算，中移动去年第四季度净利为267亿元，较上年度同期的302亿元低11.6%。
中移动表示，公司去年加快战略转型，全力推进4G发展，推动公司从语音经营为主向流量经营为主的转变，促进了面向移动互联网时代的转型升级，保持了总体业绩平稳发展的良好态势。
公司在其业绩演示材料中指出，2015年的资本开支计划为1,997亿元，去年为2,135亿元。其中今年的4G网络投资为722亿，比去年806亿元减少10.4%。
受＂营改增＂实施和网间结算标准调整影响，中移动去年的通信服务收入同比跌1.5%。每月每户平均收入（ARPU）为61元人民币，比2013年的67元下跌9%。但数据业务增势良好，收入达2,531亿元，按年增22.3%，占通信服务收入比重上升至43.5%。其中无线上网业务收入达到1,539亿元，比上年增长42.2%。
截至去年底，中移动的4G客户超过9,000万，较第三季的4,095万大增1.2倍，显示2G和3G客户加速向4G转移。4G客户DOU（平均每月每户数据流量）达到780M。
此外，去年中移动的终端补贴下降28.5%，终端等产品销售收入为596亿元，同比增51.5%，因终端销售市场化。
中移动建议派末期息每股1.38港元，全年派每股2.92港元，派息率为43%，公司表示计划今年维持此派息比率。 （完）
浏览中移动其他新闻,请点选
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。