更新版 1-港股业绩：中移动连续第二年净利倒退，今年资本开支将调降

* 去年净利倒退一成，连续第二年下滑

* 今年资本开支削6.5%，4G投入亦降一成

* 股价曾逆市跌3.5% (新增更多细节和股价表现)

路透香港3月19日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 周四公布的去年业绩减少一成，为连续两年倒退，受累＂营改增＂政策因素及4G网络建设投入增加。公司今年资本开支虽较去年减6.5%，但仍高达近2,000亿元人民币，其中在4G建网方面的投放将降一成。

中移动公布业绩后，午盘股价转跌，最多曾下挫3.5%，跌穿每股100港元水平。香港时间15:31跌3%，大盘恒生指数 升1.3%。

截至去年底止年度，中移动的净利为1,093亿元人民币，比2013年度的1,217亿元减少10.2%，与汤森路透SmartEstimate综合分析师平均预测的1,086亿元大致相符。

近年中移动在4G网络方面作出大量投入，以助公司向数据服务方面转型，但这亦拖累公司盈利表现。

该公司2013年度净利录得自1999年以来首次下跌，按年下滑5.9%，2014年的跌幅扩大至10.2%。

根据路透计算，中移动去年第四季度净利为267亿元，较上年度同期的302亿元低11.6%。

中移动表示，公司去年加快战略转型，全力推进4G发展，推动公司从语音经营为主向流量经营为主的转变，促进了面向移动互联网时代的转型升级，保持了总体业绩平稳发展的良好态势。

公司在其业绩演示材料中指出，2015年的资本开支计划为1,997亿元，去年为2,135亿元。其中今年的4G网络投资为722亿，比去年806亿元减少10.4%。

受＂营改增＂实施和网间结算标准调整影响，中移动去年的通信服务收入同比跌1.5%。每月每户平均收入（ARPU）为61元人民币，比2013年的67元下跌9%。但数据业务增势良好，收入达2,531亿元，按年增22.3%，占通信服务收入比重上升至43.5%。其中无线上网业务收入达到1,539亿元，比上年增长42.2%。

截至去年底，中移动的4G客户超过9,000万，较第三季的4,095万大增1.2倍，显示2G和3G客户加速向4G转移。4G客户DOU（平均每月每户数据流量）达到780M。

此外，去年中移动的终端补贴下降28.5%，终端等产品销售收入为596亿元，同比增51.5%，因终端销售市场化。

中移动建议派末期息每股1.38港元，全年派每股2.92港元，派息率为43%，公司表示计划今年维持此派息比率。 （完）

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