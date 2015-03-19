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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 13:57 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币跳涨，因美联储料不急于升息

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.51 120.09 -0.35 -0.71 119.66

坡元 1.3808 1.3766 -0.30 -3.97 1.3260

台币 31.435 31.650 +0.68 +0.90 31.718

韩元 1117.00 1129.90 +1.15 -1.58 1099.30

泰铢 32.72 32.91 +0.58 +0.55 32.90

菲律宾披索 44.70 44.75 +0.11 +0.04 44.72

印尼卢比 13015.00 13165.00 +1.15 -4.88 12380.00

印度卢比 62.44 62.69 +0.41 +0.95 63.03

马币 3.6780 3.7075 +0.80 -4.93 3.4965

人民币 6.1908 6.2294 +0.62 +0.21 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 秦德兴/张若琪/汪红英；审校 杜明霞)

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