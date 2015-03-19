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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 14:34 BJT

台湾股市：升破9,700点创逾七年新高，反应美联储谈话温和及外资做多

路透台北3月19日 - 台湾股市周四收高升破9,700点关口，创金融海啸以来逾七年收盘新高。分析师指出，美联储主席叶伦谈话温和激励美股大涨，且近日外资转趋偏多操作台股，带动今日大盘指数开高走高，短线只要站稳9,699点上方，有望持续挑战万点大关。

台湾加权股价指数 收高0.86%，报9,736.73点，前波收盘高位为2007年10月30日的9,757.93点；成交初值 为1,167.45亿台币，上交易日修正后为1,075.69亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，随着美联储利率会议的不确定因素消除，加以外资期/现货同步做多，包括外资上日大幅加码台指期多单近1.9万口，并买超台股现货动能加大破百亿台币，而此波台股表现相对落后欧、美及陆股，激励台股落后补涨、飞越9,700点。

“只要量能维持千亿台币，有利指数向上攻坚。〞他说。

他并指出，今日电子及金融类股齐扬，台股成交量连两日维持上千亿台币水准，量能若能持续维持在高档，后续指数可望挑战万点，暂估明日指数主交投区间落在9,699-9,800点。

美国股市周三上扬，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议声明为升息开启大门，但美联储暗示将放慢升息步伐。

美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。

亚洲股市周四涨跌互见。本地时间14:13，香港股市 走扬1%，韩国股市 上涨0.47%，中国股市沪综指 则走跌0.39%，日股 亦小跌0.35%。(完)

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