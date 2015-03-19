台湾股市：升破9,700点创逾七年新高，反应美联储谈话温和及外资做多

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透台北3月19日 - 台湾股市周四收高升破9,700点关口，创金融海啸以来逾七年收盘新高。分析师指出，美联储主席叶伦谈话温和激励美股大涨，且近日外资转趋偏多操作台股，带动今日大盘指数开高走高，短线只要站稳9,699点上方，有望持续挑战万点大关。
台湾加权股价指数 收高0.86%，报9,736.73点，前波收盘高位为2007年10月30日的9,757.93点；成交初值 为1,167.45亿台币，上交易日修正后为1,075.69亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，随着美联储利率会议的不确定因素消除，加以外资期/现货同步做多，包括外资上日大幅加码台指期多单近1.9万口，并买超台股现货动能加大破百亿台币，而此波台股表现相对落后欧、美及陆股，激励台股落后补涨、飞越9,700点。
“只要量能维持千亿台币，有利指数向上攻坚。〞他说。
他并指出，今日电子及金融类股齐扬，台股成交量连两日维持上千亿台币水准，量能若能持续维持在高档，后续指数可望挑战万点，暂估明日指数主交投区间落在9,699-9,800点。
美国股市周三上扬，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议声明为升息开启大门，但美联储暗示将放慢升息步伐。
美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。
亚洲股市周四涨跌互见。本地时间14:13，香港股市 走扬1%，韩国股市 上涨0.47%，中国股市沪综指 则走跌0.39%，日股 亦小跌0.35%。(完)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。