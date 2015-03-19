《国际主要央行公开市场操作一览》--3月19日

路透北京3月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)向2006年来首次升息又迈进一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。FED在3月18日的政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性，不过对经济复苏力度持谨慎态度。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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3/18 隔夜逆回购 -1,514.24 0.05%

3/17 隔夜逆回购 -1,063.00 0.05%

3/16 隔夜逆回购 -1,120.56 0.05%

3/13 三天逆回购 -980.42 0.05%

3/12 隔夜逆回购 -1,327.08 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)向2006年来首次升息又迈进一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。

--美联储主席叶伦表示实际的政策行动要看数据表现，如果经济扩张比预期更活跃，升息路径可能更陡。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/17 七天期反向交易 1,424.015 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行表示，在实施量化宽松(QE)的首周共完成97.51亿欧元(103亿美元)债券的购买。该央行计划向欧元区经济共计注资超过1万亿(兆)欧元。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 188,760

上周三 183,570

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当期变化 +5,190

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，承诺继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，对经济前景的乐观看法不变，表示日本经济可以在没有进一步刺激的情况下走出衰退。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行1,965.5亿台币存单。与当日存单到期金额1,958.5亿台币相较，存单发行余额增7亿。

--台湾央行周二公布，共发行963亿台币存单，与当日存单到期金额957.00亿台币相较，存单发行余额增6亿。

--台湾央行周一公布，共发行2,244.5亿台币存单，含两年期存单200亿台币。与当日存单到期金额2,037.50亿台币相较，存单发行余额增207亿。 (完)