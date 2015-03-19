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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 14:16 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元及日圆在亚洲盘大跌后回稳

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* 欧元/美元及欧元/日圆亚洲午后一度分别大跌至1.0757及129.60，之后恢复稳定

* 除了欧元/瑞郎之外，多数欧元货币对反转走低，部分人士重新设定空仓

* 欧元区仍有不少利空，包括希腊退出欧元区、以及更多负利率等等

* 今晚将召开欧盟峰会，关注有关希腊消息

* 欧元/美元仍处于大幅震荡状态，趋势仍不明朗

* 欧元/日圆暂时倾向下跌，目前已经跌破小时图上的一目均衡基准线位置129.97，以及转换线位置130.18(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)

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