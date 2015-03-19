香港个股：华润电力去年净利下降16%远逊预期，受累于煤炭资产减值

路透香港3月19日 - 中国主要发电商--华润电力 周四公布，去年净利同比下降16.3%，逊于市场预期，受累于煤炭资产减值损失，消息拖累其股份午盘由升转跌。

华润电力中午在联交所发布的业绩公告显示，2014年1-12月净利为92.15亿港元，上年同期为110.16亿港元，根据汤森路透综合16名分析师预测净利则为119.8亿港元。

该公司表示，预计国内煤炭市场结构性过剩的态势不会发生根本改变，短期内煤炭价格弱势运行难改，因此对旗下煤炭资产计提了减值损失，对净利影响约43.66亿港元。

公司并称，“如不含上述计提的减值损失，年度净利约135.81亿港元。”

尽管盈利下滑，华润电力仍提高去年的派息比率至40%，上年则为32%；末期股息每股0.7港元，全年合计派息0.78港元，每股盈利1.94港元。

展望今年，华润电力预计煤炭价格仍将保持低位震荡，公司将继续在注重内涵式增长，并加快完成剩余部分燃煤机组的减排改造，同时增加清洁及可再生能源的投资，重点是建设风电场，并将开始太阳能电站的建设。

按业务划分，去年火电业务溢利同比增长29%至187亿港元，可再生能源溢利亦升21%至24.7亿港元，煤矿开采则亏损64亿港元。

该公司去年末的发电厂运营容量为31,331兆瓦，其中87.5%为煤电；全年发电量为1.4亿兆瓦时，同比增长5.1%。

该股午盘初段曾跌1.7%，香港时间14:15，跌幅收窄至0.21%，报19.2港元；大市恒生指数 则升0.98%。（完）

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