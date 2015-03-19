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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 14:28 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收高1.1%，创五周来最大单日升幅

路透首尔3月19日 - 韩元兑美元 周四录得五周来最大单日涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周政策会议过后，投资者认为其首次升息时间将延后。

韩元兑美元收高1.1%报1,117.2，创2月13日以来最大单日百分比升幅。上日国内市场收报1,129.9。

三星期货(Samsung Futures)分析师在报告中称，他们预计美元/韩元 目前将暂时维持震荡，美元近期涨势被美联储的温和声明冲淡。(完)

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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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