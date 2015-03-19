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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 14:35 BJT

日本股市：日经指数脱离15年高位，银行股出现获利了结

日经指数 收盘跌0.4%至19,476.56点，本日走势震荡。该指数在盘初一度触及15年高点19,557.17点。

东证股价指数 跌0.4%至1,575.81点；JPX-日经400指数跌0.4%至14,321.48点。

任天堂 逆势上扬，延续了上日的涨势，今日飙升11.8%。该公司先前宣布，将进入智能(智慧型)手机游戏产业。(完)

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