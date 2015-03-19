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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 14:43 BJT

企业并购：日本乐天网站将以约4.1亿美元买下美国电子书公司OverDrive

路透东京3月19日 - 日本乐天网站 执行长Takahito Aiki周四在记者会上表示，乐天将斥资约4.10亿美元收购美国电子书公司OverDrive。

乐天网站在近些年一直在积极收购，以降低对于本土市场的依赖。去年10月，乐天网站以约10亿美元买下美国折扣店Ebates.com。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)

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