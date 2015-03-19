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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 14:40 BJT

澳洲股市：收高并创五周来最大涨幅，受美联储温和立场推动

路透悉尼3月19日 - 澳洲股市周四创五周来最大升幅，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示升息时间可能晚于先前预期；能源类股上扬，追随隔夜油价大涨之势。

美联储下调美国经济成长及通胀预估，引发美国股市上涨，因投资者押注首次加息时间将会更晚而非更早。

澳股S&P/ASX 200指数 收高1.9%或108.5点，报5,950.8点，录得2月13日以来最大百分比涨幅，并创两周来最高收位。所有板块均上扬。(完)

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