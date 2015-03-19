版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 14:51 BJT

《全球汇市》美元持稳，已脱离隔夜低点

美元大跌让许多投资者措手不及。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，截至3月10日的当周，汇市投机客积极做多美元，推动美元净多仓升至四周高位。

美元兑日圆 在隔夜市场一度低见119.29日圆，为2月27日以来低点，近三周来首次跌破120.00。后来美元扳回一些失地，升至120.54日圆，日内涨约0.4%。

“大家仍在审慎买入美元/日圆，”外汇研究公司Global-info主管Kaneo Pgino表示。“我相信即使经过这波跌势，美元兑日圆仍基础稳固，因为许多人在逢低买进。”

商品货币也受益于美元跌势。澳元兑美元 触及隔夜高点0.7846美元，最新跌约0.6%报0.7730，但远离本月稍早触及的六年低点0.7561.

瑞士和挪威的央行会议将成为今日稍晚关注焦点。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0786 1.0865 -0.73 -10.84 1.2097

美元/日圆 120.51 120.09 +0.35 +0.69 119.68

欧元/日圆 129.95 130.46 -0.39 -10.24 144.77

美元/瑞郎 0.9902 0.9782 +1.23 -0.39 0.9941

英镑/美元 1.4897 1.4976 -0.53 -4.34 1.5573

美元/加元 1.2608 1.2563 +0.36 +8.52 1.1618

澳元/美元 0.7725 0.7769 -0.57 -5.42 0.8168

新西兰元/美元 0.7456 0.7476 -0.27 -4.37 0.7797

欧元/瑞郎 1.0687 1.0625 +0.58 -11.13 1.2026

欧元/英镑 0.7239 0.7255 -0.22 -6.65 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3379 9.3180 +0.21 -1.38 9.4688

美元/挪威克朗 8.2582 8.1626 +1.17 +10.52 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 白云/秦德兴/汪红英/李爽 审校 王兴亚/张明钧/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐