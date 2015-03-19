《全球汇市》美元持稳，已脱离隔夜低点

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
美元大跌让许多投资者措手不及。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，截至3月10日的当周，汇市投机客积极做多美元，推动美元净多仓升至四周高位。
美元兑日圆 在隔夜市场一度低见119.29日圆，为2月27日以来低点，近三周来首次跌破120.00。后来美元扳回一些失地，升至120.54日圆，日内涨约0.4%。
“大家仍在审慎买入美元/日圆，”外汇研究公司Global-info主管Kaneo Pgino表示。“我相信即使经过这波跌势，美元兑日圆仍基础稳固，因为许多人在逢低买进。”
商品货币也受益于美元跌势。澳元兑美元 触及隔夜高点0.7846美元，最新跌约0.6%报0.7730，但远离本月稍早触及的六年低点0.7561.
瑞士和挪威的央行会议将成为今日稍晚关注焦点。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0786 1.0865 -0.73 -10.84 1.2097
美元/日圆 120.51 120.09 +0.35 +0.69 119.68
欧元/日圆 129.95 130.46 -0.39 -10.24 144.77
美元/瑞郎 0.9902 0.9782 +1.23 -0.39 0.9941
英镑/美元 1.4897 1.4976 -0.53 -4.34 1.5573
美元/加元 1.2608 1.2563 +0.36 +8.52 1.1618
澳元/美元 0.7725 0.7769 -0.57 -5.42 0.8168
新西兰元/美元 0.7456 0.7476 -0.27 -4.37 0.7797
欧元/瑞郎 1.0687 1.0625 +0.58 -11.13 1.2026
欧元/英镑 0.7239 0.7255 -0.22 -6.65 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3379 9.3180 +0.21 -1.38 9.4688
美元/挪威克朗 8.2582 8.1626 +1.17 +10.52 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/秦德兴/汪红英/李爽 审校 王兴亚/张明钧/蔡美珍)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。