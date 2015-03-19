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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 14:48 BJT

路透基点：台湾光洋应用材料寻求90亿台币五年期再融资贷款--TRLPC

路透香港3月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市
的光洋应用材料科技股份有限公司的90亿台币(2.86亿美元)五年期再融资
贷款案，正在寻求银行参贷。
    
    本案由彰化商业银行牵头，将为公司2011年8月取得的3.29亿美元等
值五年期贷款进行再融资。
    
    新的贷款以土地和建筑为抵押，并分为三部分。A部分为30亿台币定
期贷款，B部分为60亿台币贷款，C部分为1.5亿美元贷款。B和C两部分为
循环贷，合计规模不得超过等值60亿台币。
    
    台币贷款部分的利率以台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准。贷
款各部分的利率均与借款人的税前净利润率挂钩：
    
    若税前净利润率低于1%，则台币部分利率为88个基点，美元部分为13
0个基点；
    若税前净利润率介于1.0-2.5%，则台币部分利率为83个基点，美元部
分为125个基点；
    若税前净利润率介于2.5-4.0%，则台币部分利率为78个基点，美元部
分为120个基点。
    
    台北银行间拆息利率(TAIFX)较Libor利差若超过30个基点，将由借款
人支付超出的部分。
    
    银行受邀以四个层级参贷：
    承贷10亿台币或以上，获牵头行兼簿记行头衔，前端费25个基点；
    承贷8-9.99亿台币，前端费20个基点；承贷6-7.99亿台币，前端费15
个基点；承贷4-5.99亿台币，前端费10个基点。承贷这三个层级规模的银
行，均为一般参贷行。
    
    银行回复截止日期为4月17日，较早承贷的银行可获2个基点的优惠费
率。
    
    A部分贷款分七次等额偿还，每半年偿还一次，宽限期为两年。承诺
费为10个基点。
    
    借款人光洋应用材料是一家光数据存储器薄膜制造商，亦从事贵金属
材料的制造和交易。(完)
    
   
 (编译 艾茂林; 审校 高琦)

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