路透基点：台湾光洋应用材料寻求90亿台币五年期再融资贷款--TRLPC

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透香港3月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市 的光洋应用材料科技股份有限公司的90亿台币(2.86亿美元)五年期再融资 贷款案，正在寻求银行参贷。 本案由彰化商业银行牵头，将为公司2011年8月取得的3.29亿美元等 值五年期贷款进行再融资。 新的贷款以土地和建筑为抵押，并分为三部分。A部分为30亿台币定 期贷款，B部分为60亿台币贷款，C部分为1.5亿美元贷款。B和C两部分为 循环贷，合计规模不得超过等值60亿台币。 台币贷款部分的利率以台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准。贷 款各部分的利率均与借款人的税前净利润率挂钩： 若税前净利润率低于1%，则台币部分利率为88个基点，美元部分为13 0个基点； 若税前净利润率介于1.0-2.5%，则台币部分利率为83个基点，美元部 分为125个基点； 若税前净利润率介于2.5-4.0%，则台币部分利率为78个基点，美元部 分为120个基点。 台北银行间拆息利率(TAIFX)较Libor利差若超过30个基点，将由借款 人支付超出的部分。 银行受邀以四个层级参贷： 承贷10亿台币或以上，获牵头行兼簿记行头衔，前端费25个基点； 承贷8-9.99亿台币，前端费20个基点；承贷6-7.99亿台币，前端费15 个基点；承贷4-5.99亿台币，前端费10个基点。承贷这三个层级规模的银 行，均为一般参贷行。 银行回复截止日期为4月17日，较早承贷的银行可获2个基点的优惠费 率。 A部分贷款分七次等额偿还，每半年偿还一次，宽限期为两年。承诺 费为10个基点。 借款人光洋应用材料是一家光数据存储器薄膜制造商，亦从事贵金属 材料的制造和交易。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。