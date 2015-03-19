路透基点：台湾光洋应用材料寻求90亿台币五年期再融资贷款--TRLPC

路透香港3月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市 的光洋应用材料科技股份有限公司的90亿台币(2.86亿美元)五年期再融资 贷款案，正在寻求银行参贷。 本案由彰化商业银行牵头，将为公司2011年8月取得的3.29亿美元等 值五年期贷款进行再融资。 新的贷款以土地和建筑为抵押，并分为三部分。A部分为30亿台币定 期贷款，B部分为60亿台币贷款，C部分为1.5亿美元贷款。B和C两部分为 循环贷，合计规模不得超过等值60亿台币。 台币贷款部分的利率以台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准。贷 款各部分的利率均与借款人的税前净利润率挂钩： 若税前净利润率低于1%，则台币部分利率为88个基点，美元部分为13 0个基点； 若税前净利润率介于1.0-2.5%，则台币部分利率为83个基点，美元部 分为125个基点； 若税前净利润率介于2.5-4.0%，则台币部分利率为78个基点，美元部 分为120个基点。 台北银行间拆息利率(TAIFX)较Libor利差若超过30个基点，将由借款 人支付超出的部分。 银行受邀以四个层级参贷： 承贷10亿台币或以上，获牵头行兼簿记行头衔，前端费25个基点； 承贷8-9.99亿台币，前端费20个基点；承贷6-7.99亿台币，前端费15 个基点；承贷4-5.99亿台币，前端费10个基点。承贷这三个层级规模的银 行，均为一般参贷行。 银行回复截止日期为4月17日，较早承贷的银行可获2个基点的优惠费 率。 A部分贷款分七次等额偿还，每半年偿还一次，宽限期为两年。承诺 费为10个基点。 借款人光洋应用材料是一家光数据存储器薄膜制造商，亦从事贵金属 材料的制造和交易。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)