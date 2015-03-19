路透基点：长江实业地产550亿港元贷款获热烈反应，综合收益缩窄--TRLPC

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透香港3月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，长和集团旗下新成立的长江实业地产(简称“长地”)的三年期550亿港元子弹式贷款获得银行热烈反应，长地已将该贷款案的综合收益缩窄至110个基点。
长地收到超过20家银行表达承贷兴趣之后，在周三修改了条款，下调本案回报率。
一位消息人士说，承贷50亿港元的银行，现可获得45个基点前端费用，贷款利率为Hibor(香港银行同业拆息)加码95个基点。
消息人士称，和记黄埔自行安排了本项贷款，并要求银行在4月9日之前对修改后的条件予以回覆。
借款方希望在4月底之前签定合约。
此次贷款将取代一笔汇丰（450亿港元）和美银美林（100亿港元）在1月7日时承诺的总计550亿港元过桥贷款。该贷款当时是为了支持李嘉诚长和系的世纪重组。消息人士稍早时说，该笔过桥贷款尚未支取。
汇丰是长实与和黄重组案的独家财务顾问。重组之后的长江和记实业将把所有地产业务（即原来由长实与和黄各自持有的地产业务）转让予新成立的长地，并以介绍形式将长地分拆上市。长和将持有地产以外的所有资产，包括港口、电讯、零售、基建、能源和飞机租赁等。整项世纪重组料于今年上半年左右完成。 (完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。