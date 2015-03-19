路透基点：长江实业地产550亿港元贷款获热烈反应，综合收益缩窄--TRLPC

路透香港3月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，长和集团旗下新成立的长江实业地产(简称“长地”)的三年期550亿港元子弹式贷款获得银行热烈反应，长地已将该贷款案的综合收益缩窄至110个基点。

长地收到超过20家银行表达承贷兴趣之后，在周三修改了条款，下调本案回报率。

一位消息人士说，承贷50亿港元的银行，现可获得45个基点前端费用，贷款利率为Hibor(香港银行同业拆息)加码95个基点。

消息人士称，和记黄埔自行安排了本项贷款，并要求银行在4月9日之前对修改后的条件予以回覆。

借款方希望在4月底之前签定合约。

此次贷款将取代一笔汇丰（450亿港元）和美银美林（100亿港元）在1月7日时承诺的总计550亿港元过桥贷款。该贷款当时是为了支持李嘉诚长和系的世纪重组。消息人士稍早时说，该笔过桥贷款尚未支取。