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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 15:02 BJT

全球金市：伦敦金将迎来新定价机制，数家银行将以电子形式报价

伦敦金银市场协会(LBMA)将保有这一新的指标机制的知识产权，此前曾表示，有11家实体有意在开始时就加入到这个新机制。

消息人士称，LBMA的普通会员--中国工商银行，中银国际以及中国建设银行现阶段不太可能出现在新加入者的名单中。

ICE称，已经任命独立主席来监管进度，不过后期将会关注研发运算。

据消息人士称，已经任命了四名前银行人士担任主席，在最初的六个月期间他们将轮流任职。(完)

(编译 王洋/孙茉莉; 审校 张明钧)

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